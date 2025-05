Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an einem Pkw

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (Lö) In der Zeit vom Samstag den 17.05.25 bis zum Montag, den 19.05.2025, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw in Bad Salzdetfurth. Der 41-jährige Fahrzeughalter aus Bad Salzdetfurth stellte in dem genannten Zeitraum seinen Pkw Peugeot in der Straße "Am Horstbach" ab. Hier wurde dann die rechte Fahrzeugseite mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Hierdurch entstand am Pkw ein Sachschaden von ca. 500,- Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise in diesem Fall geben können. Diese sollten sich bei dem Polizeikommissariat in Bad Salzdetfurth, unter der Telefonnummer 05063/9010, melden.

