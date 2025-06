FW-Erkrath: Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Erkrath

Feuerwehr Erkrath

Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Erkrath

Erkrath

Bereits am Dienstag, den 20. Mai 2025 konnte Guido Vogt, Leiter der Feuerwehr Erkrath, die Angehörigen der Löschzüge Alt-Erkrath, Millrath und Trills sowie der Jugendfeuerwehr und der hauptamtlichen Wache zur diesjährigen Jahreshauptversammlung in der Stadthalle Erkrath zusammen mit den Lebenspartnern gemeinsam begrüßen.

Neben Herrn Bürgermeister Christoph Schultz und seiner Stellvertreterin Frau Regina Wedding und dem stellv. Bürgermeister Herrn Marc Göckeritz waren Vertreter der im Rat vertretenen Parteien sowie Kreisbrandmeister Torsten Schams und der stellvertretende Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Mettmann René Schubert anwesend. Des Weiteren konnten auch wieder Vertreter der anderen Blaulichtorganisationen wie DRK, THW und DLRG begrüßt werden.

Herr Vogt dankte den Feuerwehrkräften für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr. Hierzu zählt nicht nur der Einsatzdienst, sondern auch die unzähligen Stunden in der Ausbildung, die Jugendarbeit in der Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie die Öffentlichkeitsarbeit. Bürgermeister Christoph Schultz schließt sich den Worten seines Vorredners an und betont in seiner Rede die Wichtigkeit der überwiegend ehrenamtlichen Arbeit der Feuerwehr für die Stadt Erkrath, dies auch gerade in Hinsicht auf den Großbrand des Schulzentrums an der Rankestraße am 13.05.2025. Die Fertigstellung der neuen Feuer- und Rettungswache an der Bergischen Allee wird ein Meilenstein in der Geschichte der Feuerwehr Erkrath sein, die in diesem Jahr ihr 125-jähriges Jubiläum feiert.

Herr Vogt ließ das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren und erinnerte an besondere Einsätze. Die Jahresstatistik für das Jahr wies insgesamt 10.848 Einsätze für die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung und den Rettungsdienst aus. Dieses bedeutet eine Steigerung um 11,34 % zum Jahr 2024. 280 Mitglieder kann die Freiwillige Feuerwehr Erkrath im Jahr 2024 verzeichnen, davon insgesamt 129 ehrenamtliche Angehörige in den Einsatzabteilungen der Löschzüge Alt-Erkrath, Millrath und Trills.

Ernennungen, Ehrungen und Beförderungen standen ebenfalls im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung. Es wurden folgende Feuerwehrangehörige an dem Abend befördert:

Zum Feuerwehrmann / Feuerwehrfrau: Maximilian Bille, Alessio Castronovo, Tobias Mechsner, Jennifer Söhnchen, Sarah Weikert und Christina Borutzky

Zum Oberfeuerwehrmann / Oberfeuerwehrfrau: Samuel Vogt, Fabienne Steinacker, Tim Klagges, Anna-Laura Müller, Luciano Rütten, Burcu Dilek, Daria Nitschke, Léon Humbert, Justin Koloska und Emil Kondratenko

Zum Unterbrandmeister: Leon Fischer, Pascal Hengstermann, Nils Worringen, Maurice Herr und Joscha-Leon Schilling

Zum Brandmeister: Nikolai Hollenberg und Tim Lange

Zum Oberbrandmeister: Michael Altmann und Adrian Dörschlag

Zum Hauptbrandmeister: Jens Witten

Zum Brandinspektor: Ingmar Decker und Kai-Alexander Weikert

Zum Brandoberinspektor: Björn Benz und Falko Fritzsch

In besondere Funktionen bestellt wurden: Ingmar Decker und Kai-Alexander Weikert (beide stellvertretende Zugführer) sowie Thomas Balicki und Kevin Kappaun (beide stellvertretende Gruppenführer). Robin Wiegand und Lissa Kauffeld (Vertrauenspersonen im Löschzug Alt-Erkrath).

Für 25-jährige Pflichterfüllung im aktiven Feuerwehrdienst wurde Ron Bambrowicz mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Nordrhein-Westfalen in Silber ausgezeichnet. Das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für sein 35-jähriges Engagement erhielt Guido Söhnchen.

Sonderauszeichnungen des Verbands der Feuerwehren in NRW gingen für zehnjährige Mitgliedschaft an Tobias Hucklenbroich, Marco Windgasse-Bensien, Thomas Balicki, Björn Borutzky, Adrian Dörschlag, Sebastian Heß und Joscha-Leon Schilling. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurde Martina Schlebusch und Gesine Kieselbach und für 50-jährige Mitgliedschaft Wolfgang Graf ausgezeichnet.

Mit der Jugendflamme der Stufe 1 ausgezeichnet wurden die Jugendfeuerwehrangehörigen Bilal Achouri, Ben Borutzky, Lilly Bröcker, Jascha Fitschen, Moritz Gartenbröker, Liam Gollenbusch, Laura Hucklenbroich, Karla Münch, Erik Münch, Noah Naftaliev, Hadi Omeirat, Jonas Spiecker, Gabriel Wefers und Finn Weikert.

Nach über 40-jährigem aktiven Feuerwehrdienst wurden Heinz Bergmann und Gert Struck in die Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Erkrath überstellt und von ihrem Löschzug Trills dementsprechend geehrt.

Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung klang der Abend gemeinsam bei gutem Essen und kühlen Getränken im Foyer der Stadthalle aus.

Original-Content von: Feuerwehr Erkrath, übermittelt durch news aktuell