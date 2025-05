Feuerwehr Erkrath

FW-Erkrath: Feuerwehreinsätze in Erkrath fordern die Einsatzkräfte

Erkrath (ots)

Erkrath (24. Mai 2025) - Gleich drei Einsätze innerhalb weniger Stunden hielten die Feuerwehr Erkrath am heutigen Samstagnachmittag in Atem.

Der erste Alarm erreichte die Feuerwehr um 14:23 Uhr. Gemeldet wurde ein Küchenbrand im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Kreuzstraße in Alt-Erkrath. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Löschzüge Alt-Erkrath und Trills sowie der hauptamtlichen Wache stand die Küche bereits in Vollbrand. Glücklicherweise hatte die Bewohnerin das Gebäude bereits verlassen, sodass keine Menschenrettung erforderlich war. Der Treppenraum war rauchfrei, wodurch alle anderen Bewohner das Haus gefahrlos verlassen konnten.

Die Bewohnerin der Brandwohnung sowie zwei Ersthelfer, die vor dem Eintreffen der Feuerwehr bei der Räumung unterstützten, wurden vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Erfreulicherweise blieben alle drei Personen unverletzt.

Ein Atemschutztrupp konnte den Brand mit einem Löschrohr schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Im Anschluss erfolgten umfangreiche Belüftungsmaßnahmen. Die angrenzenden Nachbarwohnungen waren lediglich leicht verraucht. Die Brandwohnung ist derzeit nicht bewohnbar, und die betroffene Person kam vorübergehend bei Bekannten unter. Alle anderen Bewohner konnten nach Abschluss der Arbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Einsatz war gegen 16:15 Uhr beendet.

Nur wenige Minuten später, um 16:21 Uhr, alarmierte die Kreisleitstelle Mettmann erneut die hauptamtliche Wache, den Rettungsdienst sowie die Löschzüge Millrath und Trills. Grund war ein ausgelöster Heimrauchmelder und Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus an der Hüttenstraße in Erkrath-Hochdahl. Hier verschaffte sich ein Atemschutztrupp über ein gekipptes Fenster im Erdgeschoss Zugang zur Wohnung und stellte eine Pfanne auf einem eingeschalteten Herd in der Küche fest. Da die Wohnung nicht verraucht war, konnte dieser Einsatz nach kurzer Zeit beendet werden.

Bereits am Mittag, um 12:21 Uhr, wurde die hauptamtliche Wache zusammen mit einer Löschgruppe des Löschzuges Trills zu einem gemeldeten Ölaustritt an einem Lkw in der Schildsheider Straße alarmiert. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte jedoch keine Feststellung machen, sodass kein Eingreifen erforderlich war.

Die Feuerwehr Erkrath warnt erneut vor den Gefahren von unbeaufsichtigten Kochstellen und defekten elektrischen Geräten. Funktionierende Rauchmelder können im Brandfall Leben retten.

