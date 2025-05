Feuerwehr Erkrath

FW-Erkrath: Tag der offenen Tür des Löschzug Alt-Erkrath an Christi Himmelfahrt am 29.05.2025

Erkrath (ots)

Der Löschzug I Alt-Erkrath öffnet am 29. Mai 2025 wieder seine Tore des Feuerwehrgerätehauses an der Kreuzstraße 63 (gegenüber dem Friedhof in Alt-Erkrath). Zum 125-jährigen Jubiläum der Feuerwehr Erkrath bekommen die Besucherinnen und Besucher ein umfangreiches Programm für Groß und Klein geboten.

Unser Angebot für die ganze Familie:

Vatertags-Frühschoppen mit Musik, Feuerlöschertraining, Fahrzeugausstellung Feuerwehr, THW und Polizei, Reanimationstraining, Infostand Jugend- & Kinderfeuerwehr, Kinderschminken, Sandkasten, Hüpfburg, Spritzenhaus, Speisen vom Grill, Kuchenbuffet, Cocktailbar, Slush-Eis

Folgende Vorführungen sind geplant:

12 Uhr: Fettbrand 15 Uhr: Löschangriff der Jugendfeuerwehr 17 Uhr: Fettbrand

Der Tag der offenen Tür ist eine großartige Gelegenheit für den Löschzug Alt-Erkrath seine Arbeit der Öffentlichkeit zu präsentieren und mit den Gästen ins Gespräch zu kommen, Fragen zu beantworten und ihnen zu zeigen, wie wichtig und vielseitig die Aufgaben der Feuerwehr sind.

Für die Besucher ist der Aldi-Parkplatz an der Schlüterstraße 10a geöffnet. Die Besucher werden gebeten, die angrenzenden Wohngebiete bitte nicht zuzuparken und hier insbesondere nicht die Feuerwehraufstellflächen.

Alle weiteren Infos unter:

https://lz1-erkrath.de/tdot/

