POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Einbruch in Wohnhaus

Freiburg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 04./05.07.2025 wurde in den Golfclub in Lottstetten eingebrochen. Bislang unbekannte Täterschaft gelangten gewaltsam in das Gebäude und machten sich an einem Tresor zu schaffen. Dieser wurde geöffnet und in einem angrenzenden Gebäude aufgefunden. Die Höhe des Sachschadens oder die Höhe des Diebesgutes ist bislang noch nicht bekannt. Ein Tatzusammenhang mit einem ...

