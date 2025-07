Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Einbruch in Gebäude beim Golfclub

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 04./05.07.2025 wurde in den Golfclub in Lottstetten eingebrochen. Bislang unbekannte Täterschaft gelangten gewaltsam in das Gebäude und machten sich an einem Tresor zu schaffen. Dieser wurde geöffnet und in einem angrenzenden Gebäude aufgefunden. Die Höhe des Sachschadens oder die Höhe des Diebesgutes ist bislang noch nicht bekannt. Ein Tatzusammenhang mit einem versuchten Einbruch in einen Kellerraum einer Gaststätte in Lottstetten scheint zu bestehen. Der Polizeiposten Jestetten hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag Verdächtiges wahrgenommen haben. Die Anwohner werden außerdem gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten. Der Polizeiposten Jestetten ist unter 07745 92 582-0 zu den üblichen Bürozeiten erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut nimmt unter 07751 8316 531 Anrufe und Hinweise rund um die Uhr entgegen.

