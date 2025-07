Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr - drei Verletzte

Freiburg (ots)

Am Samstag, 05.07.2025, gegen 10:30 Uhr geriet ein 62-jähriger Motorradfahrer auf der L159 zwischen Detzeln und Untermettingen in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Skoda. Durch den Unfall wurden der Motorradfahrer, die 30-jährige Skoda-Fahrerin sowie deren 23-jährige Beifahrerin verletzt. Alle Beteiligten mussten durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Dabei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten vor Ort. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell