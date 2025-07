Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Auto gegen Straßenschild

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 06.07.2025, gegen 7:00 Uhr kam ein 24-jähriger Renault-Fahrer, angeblich aufgrund eines Sekundenschlafs, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Renault entstand wirtschaftlicher Totalschaden von ungefähr 3.000 Euro, der Schaden am Verkehrsschild ist bislang noch unbekannt. Dem Fahrer droht nun ein Strafverfahren.

