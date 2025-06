POL-WOB: Statue beschädigt - Täter entwendet Säbelklinge von Kriegerdenkmal

Helmstedt (ots) - Helmstedt, Braunschweiger Tor 14.06.2025, 01.20 Uhr In der Nacht zu Samstag brannte ein Verkaufshäuschen auf einem Erdbeerfeld in der Straße Braunschweiger Tor in Helmstedt nieder. Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen die Ermittler von einer vorsätzlichen Tat aus und hoffen auf Zeugenhinweise. Ein Zeuge hatte den Brand in der Nacht entdeckt und umgehend die Feuerwehr verständigt. Gegen 01.20 Uhr ...

mehr