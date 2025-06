Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nächtlicher Einbruch in Tankstelle

Grevenbroich (ots)

Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss ist auf der Suche nach einer oder mehreren Personen, die im Verdacht stehen, in der Nacht zu Donnerstag, 5. Juni, gegen 1:45 Uhr, in eine Tankstelle auf der Talstraße im Grevenbroicher Stadtteil Tüschenbroich eingebrochen zu sein.

Dort wurde nach bisherigem Ermittlungsstand ein vergittertes Fenster angegriffen, das Gitter offenbar aufgehebelt und das Fenster eingeschlagen. Im Inneren wurden die Räume durchsucht und nach ersten Erkenntnissen Bargeld erbeutet.

Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de beim Kriminalkommissariat 24 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell