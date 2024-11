Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sauna in Brand

Gera (ots)

Gera-Naulitz: Eine in Flammen stehende Sauna auf einem Privatgrundstück ließ gestern Abend (17.11.2024), gegen 20:30 Uhr Feuerwehr und Polizei nach Gera-Naulitz ausrücken. Unverzüglich nach Eintreffen leitete die Feuerwehr die Löschmaßnahmen ein, denn die Sauna stand in Vollbrand. Zum Glück befanden sich keine Personen darin. Warum die Sauna in Brand geriet, ist derzeit noch unklar. Schätzungen zufolge entstand ein Schaden in 5-stelliger Höhe. Die Kripo in Gera übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. (RK)

