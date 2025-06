Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brennendes Erdbeerhaus - Polizei sucht Zeugen

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Braunschweiger Tor

14.06.2025, 01.20 Uhr

In der Nacht zu Samstag brannte ein Verkaufshäuschen auf einem Erdbeerfeld in der Straße Braunschweiger Tor in Helmstedt nieder. Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen die Ermittler von einer vorsätzlichen Tat aus und hoffen auf Zeugenhinweise.

Ein Zeuge hatte den Brand in der Nacht entdeckt und umgehend die Feuerwehr verständigt.

Gegen 01.20 Uhr hatte ein weiterer Zeuge in Tatortnähe Stimmen von 2 bis 3 männlichen Personen wahrgenommen. Etwas später sollen diese mit einem Fahrzeug schnell in Richtung Süpplingen weggefahren sein. Genaueres war nicht zu erkennen. Kurze Zeit später stand das Erdbeer-Haus in Flammen.

Die Höhe des Sachschadens ist zur Zeit noch unbekannt.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich beim 1. Fachkommissariat in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell