Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 17-Jähriger Pkw-Fahrer schwer verletzt - eCall verhindert Schlimmeres

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Nordsteimke, Kreisstraße 111

15.06.2025, 04.03 Uhr

Aus bisher unbekannter Ursache kam am Sonntagmorgen ein 17 Jahre alter Pkw-Fahrer auf der Kreisstraße 111 in Nordsteimke von der Fahrbahn ab und wurde dabei schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 17-Jährige alleine mit dem Pkw aus Barnstorf kommend die K111 in Richtung Kreisel Hehlingen, L 290, L322.

Einige Meter vor der Abzweigung nach Waldhof kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte der Pkw mit einem Leitpfosten, durchfuhr einen Graben und ein Feld und kam schließlich an einer Tanne zum Stehen. Glücklicherweise löste der im Fahrzeug integrierte eCall aus, so dass ein Notruf an die Berufsfeuerwehr initiiert wurde, die sich umgehend zum Unfallort begaben. Der schwer verletzte Fahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Wolfsburg gefahren.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs musste die K111 mehrere Stunden gesperrt werden.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell