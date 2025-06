Polizei Wolfsburg

POL-WOB: "Fellows Ride" - Motorrad- und Fahrradkorso verläuft durch mehrere Landkreise und Städte

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg / Helmstedt/ Gifhorn / Wolfenbüttel / Braunschweig 14.06.2025 11:00 - 14:00 Uhr

Am kommenden Samstag, den 14.06.2025, findet in der Zeit von 11 bis 14 Uhr der jährlich wiederkehrende "Fellows Ride" durch mehrere Städte und Landkreise statt. Die Polizei rechnet mit temporären Verkehrsstörungen. Nach jetzigem Kenntnisstand werden über 250 Motorräder an dem Motorradkorso teilnehmen. Der Korso startet um 11 Uhr an der Autostadt in Wolfsburg und wird sich weiter über Fallerleben und Sülfeld in den Landkreis Gifhorn und daraufhin nach Braunschweig bewegen, wo es zu geplanten Kundgebungen kommen wird. Im Anschluss wird der Korso in Richtung des Landkreises Wolfenbüttel fortgesetzt und schlussendlich am Tetzelstein bei Königslutter beendet. Zeitgleich findet ein Fahrradkorso statt, welcher ebenfalls an der Autostadt startet und sich anschließend durch mehrere Wolfsburger Ortsteile sowie Ortschaften des Landkreises Helmstedt, ebenfalls mit dem Ziel Tetzelstein, bewegen wird. Beide Versammlungen werden polizeilich begleitet. Die Polizei Wolfsburg weist daraufhin, dass es in diesem Zusammenhang zu Verkehrsbeeinträchtigungen sowie temporären Straßensperrungen in den jeweiligen Bereichen kommen kann.

