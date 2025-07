POL-FR: Höchenschwand: Verkehrsunfallflucht - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Am Samstag, 05.07.2025 gegen 22:30 Uhr brach eine 22-jährige durch den Boden eines Balkons in der Breitmattstraße und stützte auf den darunterliegenden Balkon. Hierbei verletzte sie sich und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Polizeiposten Wehr ermittelt nun die Gründe, wie es zu diesem Unfall kommen konnte. Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Christoph Efinger Telefon: 07741 8316-201 ...

