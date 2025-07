Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch: Trunkenheitsfahrt in Umkirch

Freiburg (ots)

Umkirch: Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Breisach kontrollierte am Samstag 05.07.2025 gegen 02:00 Uhr in der Hauptstraße einen Autofahrer. Hierbei stellten die Beamten eine Atemalkoholkonzentration von 1,13 Promille fest. Der 24-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft Freiburg wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige gebracht. Dessen Führerschein wurde noch an Ort und Stelle eingezogen.

