POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Vegetationsbrand greift auf Fassade über

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 06.07.2025, gegen 16:45 Uhr, kam es auf der für den Fahrzeugverkehr gesperrten L 154 zwischen Hohenfels und Tiefenstein zu einem Feuerwehreinsatz. Passanten meldeten einen Brand in einem Tunnel. Ein abgestelltes Sofa, welches augenscheinlich durch Jugendliche als Treffpunkt genutzt wurde, war aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Albbruck löschte das Sofa schnell ab. Ein Sachschaden entstand augenscheinlich nicht. ...

mehr