HL-Travemünde - Priwall

Mann am Priwall verstorben

Lübeck

Am Dienstagnachmittag (02.07.2025) trieb ein lebloser Körper in der Ostsee in Strandnähe des Priwalls in Lübeck Travemünde. Der 73 Jahre alte Mann wurde aus dem Wasser geborgen. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb er vor Ort. Die Lübecker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur eindeutigen Klärung der Todesursache aufgenommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Sachstand nicht vor.

Entdeckt wurde der leblos im Wasser treibende Körper von einem Badegast gegen 16.00 Uhr unweit des Strandes am Priwall. Rettungskräfte der Wasserwacht bargen den Mann umgehend aus dem Wasser und begannen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte und des Notarztes mit den Reanimationsmaßnahmen. Er verstarb jedoch vor Ort.

Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der toten Person um einen 73 Jahre alten Mann aus dem Kreis Segeberg handelt. Der Strandgast hatte sich vor seinem Auffinden am Ereignistag bereits mehrmals im Wasser der Ostsee am Priwall ohne besondere Auffälligkeiten aufgehalten.

Warum genau der 73Jährige verstarb, ist jetzt Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen der Lübecker Kriminalpolizei. Der Leichnam wurde beschlagnahmt und in die Rechtsmedizin verbracht.

Nach bisherigem Sachstand liegen keine Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden vor.

