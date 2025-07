Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Buntekuh/ Besitzer eines Fahrrades gesucht

Lübeck (ots)

Am Sonntagabend (22.06.2025) wurde im Rahmen eines Polizeieinsatzes in der Moislinger Allee ein Fahrrad festgestellt welches nicht zu dem Mann gehörte, der kontrolliert wurde. Nun wird nach dem Besitzer gesucht.

Um 20:50 Uhr kontrollierten Polizeibeamte des 2. Polizeirevier Lübeck einen Mann mit einem Fahrrad in der Zuwegung zur Parkanlage des Stadtteilparks Wiesental. Dabei gab dieser an, dass das Fahrrad nicht ihm gehöre. Es handelt sich bei dem Fahrrad um ein graues Herrenfahrrad der Firma Zündapp mit einem schwarzen Fahrradkorb in dem noch das offensichtlich aufgehebelte Fahrradkettenschloss lag. Die Polizeibeamten stellten das Fahrrad sicher und suchen nun nach dem Besitzer. Ein Strafverfahren wurde gegen den Mann aus der Polizeikontrolle wegen Diebstahls eingeleitet, da sich in seinem Rucksack eine Metallstange befand die Hebelspuren aufwies. Hinweise zum Fahrrad nimmt die Polizeistation Buntekuh unter 0451-1317200 entgegen.

