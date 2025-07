POL-HL: OH-Großenbrode/ Verkehrskontrolle mit Auszubildenden und Studierenden der Polizei

Lübeck (ots) - Am Freitagabend (27.06.2025) kam es am Surfstrand Gollendorf zu einem schweren Kite-Unfall. Als ein Kiter mit Hilfe seiner Frau an Land gehen wollte, wurde er aufgrund einer plötzlichen Windböe in die Luft gehoben und dann mehrmals auf die Uferböschung geschleudert. Der Kite-Surfer wurde lebensgefährlich verletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Gegen 18.20 Uhr wollte ein ...

