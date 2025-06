Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Fehmarn/Ostholstein Schwerer Kite-Unfall

Lübeck (ots)

Am Freitagabend (27.06.2025) kam es am Surfstrand Gollendorf zu einem schweren Kite-Unfall. Als ein Kiter mit Hilfe seiner Frau an Land gehen wollte, wurde er aufgrund einer plötzlichen Windböe in die Luft gehoben und dann mehrmals auf die Uferböschung geschleudert. Der Kite-Surfer wurde lebensgefährlich verletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Gegen 18.20 Uhr wollte ein 56-Jähriger aus Kiel nach dem Kiten am Surfstrand Gollendorf an Land gehen. Seine 53-jährige Ehefrau half beim Abbergen des Kite-Schirms. Eine plötzliche Windböe erfasste den Kite-Schirm und entriss ihn der Frau. Der Mann wurde in die Luft gehoben und dann auf die steinige Uferböschung geschleudert.

Der Mann zog sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ehefrau erlitt einen Schock und wurde durch Rettungskräfte versorgt.

