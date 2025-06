Lübeck (ots) - Am Dienstagnachmittag (24.06.2025) kam es zu einem Brand in einem Industriebetrieb in Lübeck St. Gertrud. Die Feuerwehr konnte den Brand ablöschen, Personen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Mitarbeiter eines Industriebetriebs in der Hafenstraße in Lübeck hätten gegen 15.30 Uhr einen Knall gehört, daraufhin wären die ...

mehr