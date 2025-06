Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL_Buntekuh

Erregung öffentlichen Ärgernisses im Stadtteilpark Wiesental

Lübeck (ots)

Am Sonntagabend (22.06.2025) fiel einem Passanten in einem Parkgelände in Lübeck Buntekuh ein Mann auf, der in aller Öffentlichkeit mit herunter gelassener Hose an seinem Genital manipulierte. Beamte des 2. Polizeireviers nahmen den Verdächtigen kurz darauf fest - gegen ihn lag unter anderem ein Haftbefehl wegen Diebstahls vor.

Gegen 20:30 Uhr erkannte der Zeuge den auffälligen Mann im Stadtteilpark Wiesental und informierte die Polizei. Die alarmierten Beamten konnten den Verdächtigen daraufhin noch immer sitzend auf der Parkbank antreffen. Er war stark betrunken, ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über 2,6 Promille.

Während der Personalienfeststellung des 34 Jahre alten Mannes (Staatsbürgerschaft: bulgarisch) stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Diebstahls vorlag, ergänzend dazu wurde nach dem Mann zur Aufenthaltsermittlung gefahndet.

Aufgrund seines Verhaltens leiteten die Polizisten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Erregung öffentlichen Ärgernisses ein. Im Anschluss führten sie den 34Jährigen zwecks Strafvollstreckung des Haftbefehls wegen Diebstahls der Justizvollzugsanstalt Lübeck zu.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell