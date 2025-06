Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck

St. Lorenz Gestohlenes Fahrrad sichergestellt - Eigentümer gesucht

Lübeck (ots)

Am 14.06.2025 wurde Beamten des 2. Polizeireviers ein Mountainbike übergeben, was zuvor am Bahnhof Lübeck von einem Kind entwendet worden sein soll. Es wird nun der rechtmäßige Eigentümer oder Eigentümerin gesucht.

Die Mitarbeiterin einer Einrichtung für Kinder und Jugendliche meldete der Polizei, dass zwei Kinder (10 und 11 Jahre) mit einem Fahrrad gekommen wären, das ihnen nicht gehören würde.

Der 10-Jährige berichtete, dass der 11-Jährige das Fahrrad von den Fahrradstellplätzen vor der Bundespolizei am Bahnhof mitgenommen hätte. Es wäre angeblich das Fahrrad des 11-Jährigen und hätte ein Schloss am Vorderrad gehabt. Die beiden Jungen hätten sich in einem Fahrradladen in der Innenstadt das Schloss mit einem Bolzenschneider öffnen lassen. Der 11-Jährige hätte dem Mitarbeiter des Fahrradladens eine Geschichte erzählt, die den 10-Jährigen zweifeln ließen, ob es wirklich dessen Fahrrad war.

Der Jüngere vertraute sich schließlich einer Mitarbeiterin der Einrichtung für Kinder und Jugendliche an, die wiederum die Polizei verständigte. Gesucht wird nun der Eigentümer oder die Eigentümer eines Fuji Mountainbikes, 29 Zoll, Modell Nevada in schwarz mit blauen Applikationen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0451/1310 entgegen.

