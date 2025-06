Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Lorenz Fahrzeug entwendet - möglicherweise Verbindung zu weiteren Taten

Lübeck (ots)

Am Sonntagmorgen (22.06.2025) bemerkte in St. Lorenz die Besitzerin, dass ihr Mazda CX-5 gestohlen worden war. Zeugen hatten in der Nacht bereits auffällige Personen beobachtet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft Zusammenhänge zu zwei weiteren Taten.

Im ersten Fall entwendeten Unbekannte von Dienstag zu Mittwoch (17.06.-18.06.2025) einen schwarzen CX-5 im Wert von ca. 20.000 Euro in der Arnimstraße in St. Gertrud. Dieser konnte dank eines mobilen Ortungsgerätes in Selmsdorf festgestellt werden. Das Fahrzeug war auf der Beifahrerseite aufgehebelt worden.

Im zweiten Fall wurde von Samstag auf Sonntag (21.06-22.06.2025) ein CX-5 in der Morierstraße in Stockelsdorf auf der Beifahrerseite aufgehebelt. Zusätzlich bemerkte der Eigentümer, dass sich das Auto nicht mehr starten ließ. Es entstand ein Schaden von ca. 4.000 Euro, zusätzlich wurden Gegenstände im Wert von ca. 600 Euro aus dem Auto von den unbekannten Tätern entwendet.

Im aktuellen Fall wollte eine 54-jährige Lübeckerin Sonntag gegen 08.00 Uhr mit ihrem Mazda CX-5 wegfahren und stellte fest, dass das Fahrzeug nicht mehr am Platz zwischen zwei Garagen in der Straße Stadtgüterweg in St. Lorenz stand. Das Fahrzeug war vom Ehemann und Halter am Freitagnachmittag (20.06.2025) zwischen zwei Garagenblöcken geparkt worden.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 02.00 Uhr wurden Anwohner in der Straße Am Stadtrand durch Lärm wach. Sie beobachteten drei Personen in einem Kia Ceed mit polnischem Kennzeichen. Zwei Personen wären aus dem Fahrzeug mehrfach aus- und eingestiegen und hätten etwas in den Kofferraum des Autos geworfen. Die Personen sollen in Richtung der Straße Stadtgüterweg gegangen sein. Dann wäre ein Mazda in rasanter Fahrweise die Straße Am Stadtrand in Richtung Dornbreite gefahren, der Kia Ceed wäre ebenfalls dort weggefahren.

Bei dem gestohlenen Wagen handelt es um einen braunen CX-5 mit einem Wert von 15.000 Euro.

Weiterhin werden Zusammenhänge zu zwei weiteren Taten geprüft, bei denen gleichfalls Mazda CX-5 Fahrzeuge von unbekannten Tätern aufgebrochen wurden.

Das Kommissariat 13 hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls übernommen. Hinweise werden unter der 0451/1310 entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell