Lübeck (ots) - Am Sonntagabend (22.06.2025) fiel einem Passanten in einem Parkgelände in Lübeck Buntekuh ein Mann auf, der in aller Öffentlichkeit mit herunter gelassener Hose an seinem Genital manipulierte. Beamte des 2. Polizeireviers nahmen den Verdächtigen kurz darauf fest - gegen ihn lag unter anderem ein Haftbefehl wegen Diebstahls vor. Gegen 20:30 Uhr ...

