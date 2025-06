Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Gertrud Brand in einem Industriebetrieb

Lübeck (ots)

Am Dienstagnachmittag (24.06.2025) kam es zu einem Brand in einem Industriebetrieb in Lübeck St. Gertrud. Die Feuerwehr konnte den Brand ablöschen, Personen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Mitarbeiter eines Industriebetriebs in der Hafenstraße in Lübeck hätten gegen 15.30 Uhr einen Knall gehört, daraufhin wären die Doppelflügeltüren eines Pyrolyseofens aufgeflogen und Flammen sowie Rauch in der Werkshalle zu sehen gewesen. Die Männer hätten ohne Erfolg versucht die Flammen zu bekämpfen. Die Feuerwehr konnte den Brand ablöschen und die komplett verqualmte Halle belüften.

Keiner der Mitarbeiter musste nach einer Untersuchung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt am Pyrolyseofen gehandelt haben.

In einem Pyrolyseofen werden Gegenstände mittels großer Hitze gereinigt. Der Ofen wird mit Gas betrieben und hat in etwa die Größe eines Überseecontainers.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell