Freiwillige Feuerwehr der Stadt Overath

FW Overath: Waldbrand Ortsteil Brombach im Stadtgebiet Overath

Overath (ots)

Die Feuer- und Rettungsleitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises wurde am 03.04.25 um 16:29 Uhr durch etliche Notrufe über eine starke Rauchentwicklung im Bereich Brombach-Dorfstraße in Overath-Immekeppel informiert.

Die Leitstelle alarmierte daraufhin umgehend die ersten Kräfte mit dem Stichwort Feuer "Wald" zur Einsatzstelle. Vor Ort konnte ein Brand auf einer Fläche von mehreren Tausend Quadratmetern in einem Waldstück festgestellt werden. Aufgrund der Windverhältnisse sowie der Hanglage und der Beschaffenheit des Waldbodens drohte sich der Brand weiter auszubreiten. Daraufhin wurde die Alarmierung auf "Stadtalarm" erhöht und auf zusätzliche Tanklöschfahrzeuge aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis, dem Oberbergischen Kreis sowie der Stadt Köln zurückgegriffen. Aufgrund der topografischen Lage des Einsatzortes wurde ein Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen eingerichtet, so dass die Versorgung mit Löschwasser sichergestellt wurde. Ein Polizeihubschrauber mit einem Bambi-Bucket (Wasserbehälter) war ebenfalls mit in die Löschmaßnahmen eingebunden. Außer einer Geruchsbelästigung konnten durch den eingesetzten Messzug des Rheinisch-Bergischen Kreises keine erhöhten Schadstoffwerte ermittelt werden. Insgesamt waren über 350 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW, Deutsches Rotes Kreuz, @Fire und Polizei im Einsatz. Umfangreiche Nachlöscharbeiten wurden durchgeführt. Insgesamt war eine Fläche von ca. 50.000 Quadratmeter betroffen. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Polizei übernommen.

