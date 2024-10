Freiwillige Feuerwehr der Stadt Overath

FW Overath: Abschluss der Truppmannausbildung Modul 1 und 2

Bild-Infos

Download

Overath (ots)

Auch in diesem Jahr wurden wieder insgesamt 24 Kameraden*innen der Feuerwehren Overath (13 Teilnehmer*innen) und Rösrath (11 Teilnehmer*innen) in der Zeit vom 23.08.2024 bis 06.10.2024 an 6 Wochenenden ausgebildet.

Am 06.10.2024 traten sie nun zur Abschlussprüfung des Grundlehrgangs Modul 1 und 2 am Feuerwehrtechnischen Zentrum in Overath an.

Gleich zu Beginn stand die theoretische Prüfung des Lahrgangs an, die erfreulicherweise auch alle bestanden haben. Direkt im Anschluss durften die Teilnehmer*innen dann noch ihr Können zum Thema Knoten und Stiche zeigen, um dann in die praktische Prüfung zu gehen.

Die Prüfung des praktischen Erlernten erfolgte dann in 3 Abschnitten unter Vornahme von 3 C-Rohren, bzw. 1 B-Rohr und 2 C-Rohren sowie 1 C-Rohr und dem Schaumangriff.

Nach erfolgreichem Abschluss der abgelegten Prüfungen gratulierte die Wehrleitung der Feuerwehr Overath, vertreten durch den stellvertr. Leiter der Feuerwehr Overath Christian Fischer, Leiter der Feuerwehr Rösrath Bastian Eltner sowie der Bürgermeister der Stadt Overath Christoph Nicodemus den Kameradinnen und Kameraden. Christian Fischer bedankte sich im Namen der Wehrleitung beim Ausbilderteam für das Engagement, bei den Zuschauern für das Interesse an der Arbeit der Feuerwehr und den Prüflingen wünschte er viel Erfolg in der nunmehr auf sie wartende Tätgikeit in den Reihen der Feuerwehr und eine immer gesunde Wiederkehr aus den Einsätzen.

Wir freuen uns, dass weitere Kameraden*innen nun den aktiven Dienst der Feuerwehren Overath und Rösrath verstärken. In den folgenden Monaten werden die neuen Einsatzkräfte in den eigenen Einheiten die erworbenen Kenntnisse vertiefen und weitere Lehrgänge besuchen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Overath, übermittelt durch news aktuell