Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Fehmarn/Ostholstein Motorradfahrer leistet Widerstand bei Kontrolle

Lübeck (ots)

Am Freitagabend (27.06.2025) fiel der Fahrer einer Crossmaschine Zeugen in Landkirchen auf Fehrmarn auf, weil er ohne Licht und Kennzeichen fuhr. Der Ostholsteiner versuchte sich der Kontrolle durch hinzugerufene Polizeibeamte zu entziehen und leistete Widerstand.

Ein 20-jähriger Ostholsteiner rief am Freitagabend gegen 23 Uhr die Polizei, um den Fahrer einer Crossmaschine zu melden. Das Motorrad wäre dem Zeugen aufgefallen, da es weder Licht noch Kennzeichen gehabt hätte. Als der Fahrer die Crossmaschine in Landkirchen betanken wollte, verwickelten ihn Begleiter des Zeugen in ein Gespräch, während dieser die Polizei informierte. Bis zum Eintreffen der Polizei wurde der Motorradfahrer so abgelenkt.

Den alarmierten Polizeibeamte der Polizeistation Fehmarn gegenüber zeigte sich der Motorradfahrer aggressiv. Er versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen, leistete Widerstand und trat nach den eingesetzten Beamten. Die eingesetzten Beamten zogen sich leichte Verletzungen durch die Tritte des 19-jährigen Ostholsteiners (deutsche Staatsangehörigkeit) zu, blieben aber weiterhin dienstfähig.

Der Fahrer gab an, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis wäre. Er würde aktuell die Fahrschule besuchen, um die Fahrerlaubnis B zu erlangen.

Die Polizei auf Fehmarn hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Widerstandes sowie fehlenden Versicherungsschutzes.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell