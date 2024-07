Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Alkoholisiert in geparktes Auto gefahren

Gummersbach (ots)

In Dieringhausen ist am Donnerstagabend (11. Juli) ein 56-Jähriger mit seinem Auto in einen geparkten Pkw gefahren. Der 56-Jährige aus Gummersbach fuhr um 20.25 Uhr auf der Schulstraße in Richtung Gerhart-Hauptmann-Straße, als er in einen am Fahrbahnrand geparkten Renault fuhr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 56-Jährigen verlief deutlich positiv. Die Polizei veranlasste eine Blutprobenentnahme.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell