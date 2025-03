Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Trunkenheitsfahrt mit Gefährdung des Gegenverkehrs auf der B51 Rtg. Trier

Trier (ots)

Am Sonntagabend, 16.03.25 ereignete sich gegen 18:45 Uhr auf der B51 in Fahrtrichtung Trier in Höhe der Ortslage des Industriegebietes Sirzenich ein gefährlicher Vorfall, bei dem ein Fahrzeugführer mit einem weißen VW Kastenwagen in den Gegenverkehr geriet. Laut Zeugenangaben musste ein roter PKW (vermutlich der Marke Kia oder Hyundai) aufgrund der plötzlich auftauchenden Gefahrensituation ausweichen, um eine Frontalkollision zu vermeiden. Die Polizeiinspektion Trier bittet den Fahrer des roten PKWs, sich umgehend unter der Telefonnummer 0651/983-44150 oder per Mail pitrier.wache@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Trier zu melden. Zeugen des Vorfalls, die weitere Hinweise geben können, werden ebenfalls gebeten, sich zu melden. Die Polizei Trier bittet alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Vorsicht und Aufmerksamkeit im Straßenverkehr, insbesondere bei unsicherem Fahrverhalten.

