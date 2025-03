Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsschilder mutwillig beschädigt

Trier (ots)

In der Nacht von Freitag, 14.03.2025 auf Samstag, 15.03.2025 wurden in der Oerenstraße, Einmündung Deutschherrenstraße in Trier zwei Verkehrsschilder durch unbekannte Personen aus der Verankerung gerissen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 EUR.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Trier unter 0651/983-44150 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell