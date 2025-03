POL-PDTR: Get.Ready. Deine Zukunft in Blau.

Trier (ots) - Bereits am 12.03.2025 kam es in gegen 11:50 Uhr in Pluwig, Trierer Straße, Einmündung zur Franzenheimer Straße, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der Unfallverursacher beabsichtigte aus der Franzenheimer Straße nach links in die Trierer Straße einzufahren und übersah ein von links kommendes Fahrzeug, welches ortseinwärts nach Pluwig fuhr. Hier kam es zur leichten Kollision mit der Front des ...

