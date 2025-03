POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugenaufruf

B51, Taben-Rodt (ots) - Am Freitag, den 14.03.2025, ereignete sich gegen 11:55 Uhr auf der B 51 ca. 500 Meter nach der Schleuse Serrig in Richtung Mettlach ein Verkehrsunfall. Hierbei wurden beim Einscheren nach einem Überholvorgang 2 PKWs leicht beschädigt. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich der Verkehrsunfall so dar, dass ein weißer VW ID.4 PRO den vor ihm fahrenden PKW VW T-Roc überholte. ...

