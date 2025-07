POL-FR: Albbruck: Brand im Tunnel

Freiburg (ots) - Ein bislang unbekannter Taxifahrer soll am frühen Freitagmorgen, 04.07.2025, in Freiburg einen weiblichen Fahrgast sexuell belästigt haben. Wie die Frau der Polizei mitteilte, stieg sie gegen 3.40 Uhr mit einer ihr unbekannten männlichen Person am Hauptbahnhof in ein Taxi ein. Gemeinsam fuhr man demnach bis zu einer umliegenden Parkgarage, wo der ...

