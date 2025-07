Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Taxifahrer soll Fahrgast sexuell belästigt haben - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Ein bislang unbekannter Taxifahrer soll am frühen Freitagmorgen, 04.07.2025, in Freiburg einen weiblichen Fahrgast sexuell belästigt haben.

Wie die Frau der Polizei mitteilte, stieg sie gegen 3.40 Uhr mit einer ihr unbekannten männlichen Person am Hauptbahnhof in ein Taxi ein. Gemeinsam fuhr man demnach bis zu einer umliegenden Parkgarage, wo der unbekannte Fahrgast, der auf dem Beifahrersitz saß, die Taxifahrt der Geschädigten bezahlte und ausstieg. Laut der Geschädigten habe der Mann angegeben, in seinem dort geparkten Pkw übernachten zu wollen. Der genaue Standort der Parkgarage ist derzeit noch nicht bekannt.

Während der weiteren Fahrt soll der Taxifahrer die Geschädigte mehrfach in sexueller Absicht angefasst haben. Die Frau wehrte sich und stieg in der Nähe des Europaplatzes aus dem Taxi aus.

Der Taxifahrer wird wie folgt beschrieben:

- männlich, circa 40-50 Jahre alt, stark gebräunter Teint, kurze schwarze Haare mit Geheimratsecken, sprach gebrochen Deutsch - fuhr ein helles Taxi mit schwarzen Ledersitzen

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden mögliche Zeugen gesucht, insbesondere der unbekannte Fahrgast, der nach derzeitigem Kenntnisstand mit der Geschädigten in das Taxi einstieg, wird gebeten, sich unter Tel. 0761 882 2880 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell