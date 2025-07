Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Sportgeschäft

Freiburg (ots)

Über ein aufgehebeltes Bodengitter und eine eingeschlagene Scheibe eines Kellerfensters gelangte eine unbekannte Täterschaft in der Nacht von Sonntag auf Montag (06./07.07.25), in die Räumlichkeiten eines Sportgeschäftes in der Nollinger Straße. Über das Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Bereits eine Nacht zuvor, Samstag auf Sonntag (05./06.07.2025), versuchte eine unbekannte Täterschaft in das Sportgeschäft einzubrechen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell