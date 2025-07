Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Rheinfelden: Beim Auffahren auf Autobahn von Fahrspur abgekommen - eine Leichtverletzte - Pkw Totalschaden

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 06.07.2025, gegen 21.30 Uhr, kam eine 21-jährige Pkw-Fahrerin auf einen Auffahrtsast auf die Autobahn A 98 von der Fahrspur ab und kollidierte mehrfach mit einer Schutzplanke. Die 21-Jährige befuhr die Autobahn A 861 und wollte an dem Autobahndreieck Hochrhein auf die Autobahn A 98 in Richtung Lörrach auffahren. Im Kurvenverlauf des Auffahrtastes kam sie vermutlich aufgrund der nassen Fahrbahn und einer nicht angepassten Geschwindigkeit mit ihrem Pkw ins Schleudern. Im weiteren Verlauf schleuderte der Pkw über die Autobahn A 98 und kollidierte dreimal mit der Mittelschutzplanke. Der Pkw drehte sich aus und kam an der rechten Schutzplanke zum Stehen. Die leichtverletzte 21-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Am Pkw dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Der Sachschaden an dem Pkw wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

