POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Anhänger löst sich und prallt in Gegenverkehr - insgesamt rund 12.000 Euro Schaden (07.04.2025)

Radolfzell (ots)

Bei einem Unfall auf der Fritz-von-Engelberg-Straße hat sich am Montagmorgen ein Anhänger von einem Auto gelöst und ist anschließend in den Gegenverkehr geprallt. Aus ungeklärter Ursache löste sich der am BMW eines 66-Jährigen angehängte Anhänger während der Fahrt, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Audi Q3 einer 70-Jährigen. Durch den dabei am Audi entstandenen Schaden liefen Betriebsstoffe aus, so dass der Wagen abgeschleppt werden musste. Die Schadenshöhe am Q3 dürfte bei etwa 10.000 Euro liegen. Den Schaden am Hänger bezifferte die Polizei auf rund 2.000 Euro.

