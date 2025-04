Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter Radfahrer greift Autofahrer an (06.04.2025)

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Radfahrer hat am Sonntagabend im Bereich der Cherisy-Straße/Joseph-Belli-Weg einen Autofahrer angegriffen. Kurz vor 19 Uhr bog ein 34-Jähriger mit einem blauen Ford Fiesta vom Joseph-Belli-Weg auf die Cherisy-Straße ab. Dabei übersah er zwei von links kommende Radfahrer, wobei es zu keinem Zusammenstoß kam. In der Folge überholte einer der beiden unbekannten Radler den Ford, bremste das Auto aus und schlug dem 34-Jährigen durch das geöffnete Fahrerfenster mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Nachdem der 34-Jährige das Fenster daraufhin schloss, trat der Unbekannte mit Wucht dagegen, so dass die Scheibe vollständig zersprang. Anschließend flüchteten die unbekannten Radler in Richtung Bahnhof.

Zeugen des Vorfalls, die sachdienliche Hinweise auf die Identität der unbekannten Radfahrer geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell