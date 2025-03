POL-BO: Drei Schüler (16) an den Schmechtingswiesen beraubt

Herne (ots) - Eine 30-jährige Fußgängerin wurde am heutigen Donnerstag, 20. März, bei einem Verkehrsunfall mit einem Lkw in der Herner Innenstadt schwer verletzt. Ein 54-jähriger Lkw-Fahrer aus Gelsenkirchen befuhr gegen 9.45 Uhr die Bahnhofstraße Richtung Herne-Mitte. Als er an der Kreuzung Bahnhofstraße / Nordstraße nach links abbiegen wollte, kollidierte er mit der 30-Jährigen, die an der dortigen ...

