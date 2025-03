POL-BO: Nach Zusammenstoß mit geparktem Pkw: Kradfahrer (71) schwer verletzt

Herne (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Geschäftseinbruch in der Wanne-Eickeler Fußgängerzone und sucht Zeugen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag, 20. März, gegen 1.30 Uhr Zutritt zu dem Geschäft an der Hauptstraße 247, indem sie die Glasscheibe der Eingangstür einschlugen. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute ...

