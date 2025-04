Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, K6172) Unfall auf der K6172 zwischen Dingelsdorf und Dettingen (07.04.2025)

Konstanz, K6172 (ots)

Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 18.000 Euro ist die Folge eines Unfalls auf der Kreisstraße 6172 zwischen Dingelsdorf und Dettingen am Montagnachmittag. Ein 56-Jähriger fuhr mit einem Audi A1 von Dingelsdorf kommend in Richtung Dettingen. Im Bereich einer Kurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Seat Alhambra eines 32-Jährigen. Der 56-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß einen Schock und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Sowohl der 32-Jährige als auch sein Beifahrer blieben unverletzt. Den Schaden am Audi schätzte die Polizei auf etwa 10.000 Euro, den Schaden am Seat auf ungefähr 8.000 Euro. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerten sich Abschleppdienste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell