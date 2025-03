Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250301 - 0219 Frankfurt - Innenstadt Trickdiebe mit Unterstützung der Videoschutzanlage festgenommen

Frankfurt (ots)

(yi) Am Freitagabend (28. Februar 2025) nahmen Polizeibeamte zwei Trickdiebe fest. Diese führten zuvor mehrere Diebstähle durch.

Die Beamten beobachteten die Diebe über die Videoschutzanlage wie diese gegen 18:50 Uhr mehrere Personen "antanzten" und so deren Habseligkeiten entwendeten. Eine entsandte Polizeistreife nahm das Diebesduo im Alter von 18 und 22 Jahren fest. Hierbei leistete der 22-Jährige Widerstand. Die Ordnungshüter brachten ihn in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main. Den 18-Jährigen entließen die Beamten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen.

