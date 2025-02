Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250228 - 0216 Frankfurt - Bornheim: Trickbetrug durch falsche Polizeibeamte

Frankfurt (ots)

(rü) Im Laufe dieser Woche erbeutete ein falscher Polizeibeamter einen mittleren fünfstelligen Betrag. Hierbei fiel ihm eine 74- Jährige zum Opfer.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge habe sich der Täter als Frankfurter Polizist ausgegeben und die Dame vor ein paar Tagen angerufen und erklärt, dass in ihrer Nähe angeblich eine Straftat passiert sei. In diesem Zusammenhang sei eine Handtasche aufgefunden worden, in der sich ein Zettel mit den Daten der Frau befand.

Nach weiteren Telefongesprächen überwies die Frau dem unbekannten Täter einen mittleren fünfstelligen Betrag, um ihre Vermögenswerte vor vermeintlichen Straftätern zu schützen.

Die Polizei warnt:

- Seien Sie vorsichtig bei Anrufen von unbekannten Nummern, insbesondere wenn sie unerwartet kommen,

- Beenden Sie verdächtige Anrufe und kontaktieren Sie die Institution direkt über eine offizielle Nummer,

- Geben Sie keine sensiblen persönlichen Daten heraus,

- Verlassen Sie sich nicht allein auf die Anrufer-ID, diese kann manipuliert werden, um eine falsche Identität vorzutäuschen,

- Melden Sie verdächtige Anrufe der Polizei!

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell