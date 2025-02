POL-F: 250227 - 0213 Frankfurt - Sachsenhausen: 19-Jähriger beraubt - Polizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots) - (bo) Bislang unbekannte Täter drangen am Dienstag, den 25. Februar 2025 zwischen 15.45 Uhr und 16.50 Uhr, in eine Wohnung in Franz-Rücker-Allee ein. Die Einbrecher machten sich an der Terrassentür zu schaffen, bis sie schließlich ins Innere des Hauses einstiegen. Dort durchsuchten sie ...

