POL-F: 250301 - 0217 Frankfurt - Bundesautobahn 5: Tödlicher Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Freitag (28. Februar 2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 5. Hierbei erlag eine 36-Jährige ihren Verletzungen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr die 36-jährige Toyotafahrerin die BAB 5 gegen 07:00 Uhr auf der linken Spur in Richtung Darmstadt. Bei dem Versuch auf den mittleren Fahrstreifen zu wechseln übersah sie hierbei vermutlich ein anderes Fahrzeug und zog ruckartig zurück. Bei dem Manöver verlor die Frau vermutlich die Kontrolle über das Fahrzeug, prallte gegen die linke Betonabtrennung und schleuderte anschließend gegen die rechte Leitplanke und kam schlussendlich auf der zweiten Fahrspur zum Stehen. Der 44-jährige Fahrer eines Kleintransporters sowie sein 32-jähriger Beifahrer befuhren die BAB 5 ebenfalls, in einem kleinen Abstand zur Toyotafahrerin, in Richtung Darmstadt. Der Fahrer des Kleintransporters kollidierte mit dem verunfallten Fahrzeug der 36-Jährigen. Durch den Zusammenstoß verletzten sich die beiden Insassen des Transporters leicht. Die Frau erlitt dabei tödliche Verletzungen. Den 44-Jährigen und den 32-Jährigen brachten Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser. Polizeibeamte sperrten die BAB 5 bis 10:55 Uhr voll. Ersten Schätzungen nach beläuft sich der Sachschaden auf circa 25.000 Euro.

