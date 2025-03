Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250301 - 0218 Frankfurt - Bundesautobahn 661 Verkehrsunfall mit überschlagenem Fahrzeug

Frankfurt (ots)

(yi) Gestern Mittag (28. Februar 2025) kam es auf der Bundesautobahn 661 zu einem Verkehrsunfall mit einem überschlagenen Fahrzeug.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 78-jährige Toyotafahrer gegen 14:05 Uhr die BAB 661 in Fahrtrichtung Egelsbach auf der linken Fahrspur. In Höhe der Zufahrt Preungesheim zog dieser sein Fahrzeug nach rechts, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der rechtsseitigen Schutzplanke. Hierbei überfuhr der 78-Jährige die Schutzplanke, kippte dadurch nach rechts und überschlug sich mehrfach bis er auf dem Dach zum Liegen kam. Der Fahrer sowie seine 73-jährige Beifahrerin verletzten sich leicht. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Die Beamten sperrten die Bundesautobahn 661 für den Zeitraum von 14:17 Uhr - 14:48 Uhr voll. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf circa 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell