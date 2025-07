Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Pedelec-Fahrer streift Pkw und fährt weiter - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 06.07.2025, gegen 00.30 Uhr, streifte ein junger Mann, der auf einem Pedelec unterwegs war, einen schwarzen Pkw Kia Ceed, welcher in der Solvaystraße Höhe Hausnummer 10 A stand. Der Pedelec-Fahrer, welcher vermutlich einen weiteren jungen Mann auf dem Pedelec mitgenommen hatte, befuhr die Solvaystraße in Richtung Ritterstraße. Der Fahrzeugbesitzer bemerkte den Unfall und sprach die beiden jungen Männer aus dem Fenster heraus an. Diese entfernten sich daraufhin von der Örtlichkeit. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Telefon 07624 9890-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu den beiden jungen Männern geben können. Das benutzte Pedelec soll dunkel gewesen sein.

